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Большегруз стал причиной массового ДТП в Подмосковье

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Фото: РЕН ТВ
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Массовая авария с участием фуры произошла в подмосковном районе Внуково на Киевском шоссе. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел на дороге из области в Москву. По предварительной информации, водитель фуры не справился с управлением и допустил столкновение с другим большегрузом. Кроме того, в аварии пострадал легковой автомобиль и микроавтобус.

Очевидцы сообщают, что от удара фуру развернуло, пассажир вылетел из машины и его руку зажало колесом, водитель погиб на месте. Количество пострадавших в легковушке и микроавтобусе неизвестно, но они получили различные переломы.

На данный момент движение на участке затруднено, на месте работают специалисты экстренных служб. Обстоятельства произошедшего уточняются. Пресс-служба управления ГИБДД пока сообщает, что в аварии участвовали три автомобиля, а пострадавших только двое.

12 февраля в городе Балаков Саратовской области столкнулись две иномарки, одной из которых управлял пьяный водитель. Пострадали четыре человека, в том числе подросток.

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