Четыре человека пострадали по вине пьяного водителя в Саратовской области

В городе Балаков Саратовской области столкнулись две иномарки, одной из которой управлял пьяный водитель. Пострадали четыре человека, в том числе подросток.

Как сообщили ИА «Взгляд-инфо» в Центре медицины катастроф, авария произошла вечером во вторник, 12 февраля, на улице 30 лет Победы. Столкнулись две иномарки.

По данным Госавтоинспекции, 28-летний водитель Daewoo Espero допустил столкнулся с Nissan Tiida под управлением 38-летней женщины. По предварительной информации водитель Daewoo в момент аварии был пьян.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали оба водителя. Также травмы получили 30-летняя пассажирка и 16-летний пассажир Nissan. Обстоятельства аварии устанавливаются.