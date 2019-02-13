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Грузовик протащил легковушку с пассажирами два км после ДТП в Башкирии

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В Стерлитамакском районе Республики Башкортостан отечественная легковушка врезалась в фуру. Грузовик протащил ее 2 км, прежде чем заметил и остановился. Об этом сообщает главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов в своем блоге.

Авария произошла в среду, 13 февраля, на 125-м км автодороги Уфа–Оренбург. Автомобиль «Лада Ларгус» под управлением 32-летнего мужчины врезался в грузовик Freightliner под управлением 47-летнего мужчины, который остановился на красный сигнал светофора, пишет «МедиаКорСеть».

Водитель фуры не заметил удара и продолжил движение. В общей сложности он протащил легковушку два км, прежде чем заметил дополнительный «груз» и остановился.

На момент аварии в салоне «Лады» находились водитель и шесть пассажиров. Медицинская помощь понадобилась 45-летней женщине. Она получила различные травмы.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

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