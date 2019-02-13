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Упавший контейнер раздавил машину с пассажиркой в Новороссийске

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Контейнер от фуры, перевозившей мандарины, упал на иномарку в Новороссийске. Смертельные травмы получила 34-летняя пассажирка.

Авария произошла на пересечении улиц Кутузовской и Видова. Фура с мандаринами, не вписавшись в поворот, наехала на бордюр. Контейнер завалился на бок и рухнул на автомобиль Mazda, раздавив его. Об этом пишут «Кубанские новости».

Пассажирка легкового автомобиля в результате ДТП скончалась на месте. Водитель иномарки не пострадал.

По факту аварии проводится проверка. По одной из версий, контейнер не был закреплен на фуре по всем правилам.

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