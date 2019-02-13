Фура 2 км тащила въехавшую в нее легковушку под Уфой

Водитель фуры в Башкирии не заметил, что в него сзади врезался легковой автомобиль, в котором находились семь человек, и проволок машину более 2 км. В результате инцидента пострадала одна женщина, сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Авария произошла утром в среду, 13 февраля, в Стерлитамакском районе на 125-м км автодороги Уфа–Оренбург.

«37-летний житель Хайбуллинского района за рулем «Лады Ларгус», двигаясь в направлении Уфы, совершил наезд на остановившийся на запрещающий сигнал светофора грузовик Freightliner. Водитель фуры, не заметив удара, продолжил движение направо, в направлении Стерлитамака», — говорится в сообщении ГИБДД.

Ранее, 8 февраля, 19 человек пострадали в Башкирии в ДТП с автобусом, врезавшимся в опору электропередачи. Инцидент произошел в Стерлитамаке.