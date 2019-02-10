Двое детей пострадали в ДТП под Волгоградом

Двое детей и женщина госпитализированы после ДТП с участием двух машин в городе Волжский Волгоградской области, сообщили в региональном управлении МВД.

Авария произошла днем в субботу, 9 февраля. Водитель автомобиля «ВАЗ» выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota Land Cruiser Prado, в которой ехала мать с восьмимесячной дочерью и восьмилетним сыном, пишет «РИА Новости».

10 февраля в Ульяновске автомобиль BMW врезался в здание в центре города. В результате ДТП два человека погибли, пятеро госпитализированы.