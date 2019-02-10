В Ульяновске иномарка врезалась в дом

Автомобиль BMW врезался в здание в центре Ульяновска в воскресенье, 10 февраля. В результате ДТП водитель и пассажир погибли, сообщили в региональном управлении МВД.

Инцидент произошел возле дома № 13 А по улице Гончарова. В больницу с травмами различной степени тяжести доставили еще пять человек. По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются, пишет ТАСС.

10 февраля в результате аварии на Кутузовском проспекте в Москве пострадали четыре человека. Сразу три автомобиля столкнулись рядом с торговым центром «Времена года».