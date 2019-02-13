В Сочи будут судить избившего инвалида автомобилиста

Два уголовных дела возбудили в отношении автомобилиста, который избил водителя-инвалида в Сочи. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Инцидент произошел 6 января, но правоохранители заинтересовались деталями конфликта после того, как видеозапись с авторегистратора потерпевшего опубликовали в соцсетях. На кадрах видно, как агрессивный водитель Mercedes, недовольный скоростью автомобиля с наклейкой «инвалид», избил мужчину с ограниченными возможностями и повредил его машину, а также распылил в салоне газовый баллончик. Как пишет сайт kp.ru, во время нападения пострадавший мужчина пытался вызвать помощь по телефону.

Как сообщает телеканал «360», нападавший осознал, что его противоправные действия попали на камеру видеорегистратора машины инвалида, и попытался отобрать улики, из-за чего разбил стекло и набросился на мужчину, предлагая договориться «по-братски». В результате потасовки инвалида госпитализировали с химическим ожогом глаз, сотрясением мозга и рассечением на лбу.

По факту произошедшего в отношении 35-летнего мужчины возбуждены два уголовных дела по статьям об умышленном причинении легкого вреда здоровью и умышленном уничтожении или повреждении имущества из хулиганских побуждений. Следствие устанавливает детали произошедшего. В отношении сотрудников ДПС, прибывших на место происшествия сразу после конфликта, назначена служебная проверка. Как пишет РЕН ТВ, по словам самого пострадавшего, приехавшие на место ДТП полицейские не пытались успокоить дебошира.