Прямой эфир

В Сочи будут судить избившего инвалида автомобилиста

0
Фото: 112 Экстренный вызов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Два уголовных дела возбудили в отношении автомобилиста, который избил водителя-инвалида в Сочи. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Инцидент произошел 6 января, но правоохранители заинтересовались деталями конфликта после того, как видеозапись с авторегистратора потерпевшего опубликовали в соцсетях. На кадрах видно, как агрессивный водитель Mercedes, недовольный скоростью автомобиля с наклейкой «инвалид», избил мужчину с ограниченными возможностями и повредил его машину, а также распылил в салоне газовый баллончик. Как пишет сайт kp.ru, во время нападения пострадавший мужчина пытался вызвать помощь по телефону.

Как сообщает телеканал «360», нападавший осознал, что его противоправные действия попали на камеру видеорегистратора машины инвалида, и попытался отобрать улики, из-за чего разбил стекло и набросился на мужчину, предлагая договориться «по-братски». В результате потасовки инвалида госпитализировали с химическим ожогом глаз, сотрясением мозга и рассечением на лбу.

По факту произошедшего в отношении 35-летнего мужчины возбуждены два уголовных дела по статьям об умышленном причинении легкого вреда здоровью и умышленном уничтожении или повреждении имущества из хулиганских побуждений. Следствие устанавливает детали произошедшего. В отношении сотрудников ДПС, прибывших на место происшествия сразу после конфликта, назначена служебная проверка. Как пишет РЕН ТВ, по словам самого пострадавшего, приехавшие на место ДТП полицейские не пытались успокоить дебошира.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
СК не будет возбуждать уголовное дело против сбившего девушку военного судьи
Уголовное дело возбудили после стрельбы в магазине в Москве

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017