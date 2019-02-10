Два человека погибли и десятки пострадали в ДТП с автобусом в Израиле

По меньшей мере два человека погибли, еще 41 пострадал в результате ДТП с участием автобуса возле израильского поселения Бейт-Хорон на западном берегу реки Иордан, пишет The Times of Israel.

Авария произошла на шоссе, связывающем густонаселенную прибрежную равнину с Иерусалимом, утром в воскресенье, 10 февраля. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением на мокрой дороге и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной. От удара наполненное десятками людей транспортное средство вылетело на обочину и перевернулось.

В настоящее время на месте ДТП работают медики и спасатели. Правоохранительные органы устанавливают причины и обстоятельство произошедшего. Был это рейсовый или туристический автобус, не уточняется.

9 февраля сообщалось, что два человека погибли при столкновении автобуса рейса Тирасполь–Москва с большегрузом в Черниговской области на Украине.