Два человека стали жертвами ДТП на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск

Два человека погибли в результате ДТП на 690-м км трассы Тюмень – Ханты-Мансийск в Нефтеюганском районе. Об этом 16 февраля сообщило управление МВД по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.

Инцидент произошел около 10:00, столкнулись автомобили Kia и «КамАЗ». По предварительным данным, водитель иномарки выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. Водители обоих автомобилей погибли.

На месте происшествия в настоящее время работают сотрудники полиции, устанавливаются обстоятельства инцидента.

Ранее в управлении МВД по Амурской области сообщили о гибели двух человек в ДТП в поселке Соловьевск Тындинского района. Водитель 1991 года рождения и пассажир 1986 года рождения от полученных травм скончались на месте. Отмечается, что автомобиль врезался в электроопору. Полиция проводит проверку по факту произошедшего.