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Восьмилетний ребенок погиб в результате ДТП в Чувашии

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Фото: ГИБДД РФ
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В результате ДТП в Чувашии погиб восьмилетний ребенок, кроме того, два человека пострадали, рассказали 17 февраля ТАСС в пресс-службе ГИБДД региона.

Авария произошла около 15:50 мск на Алатырском шоссе в Чебоксарах, столкнулись автомобили  Lada Largus и Volkswagen. Один из пострадавших — несовершеннолетний, его состояние оценивается как тяжелое. Второй пострадавший получил повреждения средней степени тяжести, сообщили в республиканском минздраве.

Ранее 17 февраля два человека погибли и еще трое пострадали в ходе столкновения автомобиля Opel с пассажирским автобусом в Кемеровской области. По предварительной оценке, авария произошла из-за выезда водителя легковушки на полосу встречного движения.

Накануне двое мужчин погибли под колесами поезда в Москве, следовавшего по Павелецкому направлению Московской железной дороги. Следователи установили, что оба пострадавших переходили пути в неустановленном месте в нарушение правил безопасности.

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