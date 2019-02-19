Во Владивостоке полиция установила личность сбившего семью водителя

Во Владивостоке полиция установила личность водителя, который сбил семью из трех человек. Об этом 19 февраля сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

«Разыскивается: житель города Владивостока Тимченко Николай Александрович 13.07.1982 года рождения», — говорится в сообщении.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о его местонахождении, просят сообщить в органы внутренних дел.

Ранее сообщалось, что водитель автомобиля Volvo вечером в понедельник выехал на тротуар и сбил семью из трех человек, включая ребенка 2017 года рождения. С места происшествия водитель скрылся. Женщина и ребенок скончались в больнице, мужчина госпитализирован.