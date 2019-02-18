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Скрывшегося после наезда водителя обнаружили в Благовещенске

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В Благовещенске сотрудники правоохранительных органов установили личность и обнаружили водителя Infiniti, который 27 января сбил пешехода и скрылся с места происшествия.

Как сообщили Амурской Службе Новостей в благовещенском отделе ГИБДД, 37-летнего водителя иномарки арестовали на 14 суток в соответствии с ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ.

Авария произошла 27 января около 21:00. Автомобиль Infiniti сбил человека, который пытался перейти проезжую часть по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Водитель с места происшествия скрылся. Пешеход получил серьезные травмы.

С начала 2019 года на территории Благовещенска и его пригорода произошло 62 дорожно-транспортных происшествия, участники которых покинули место аварии. Из них было обнаружено 42 водителя.

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