Насмерть сбившего пенсионерку водителя задержали в Иркутске

В Иркутске полицейские задержали водителя, который в воскресенье, 17 февраля, сбил пенсионерку и скрылся. Организована доследственная проверка.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, авария произошла в Топкинском районе города. Неизвестный сбил 76-летнюю женщину и скрылся. От полученных травм пенсионерка погибла до прибытия скорой медицинской помощи, пишет ИА IrkutskMedia.

Сотрудники ГИБДД установили личность автомобилиста и задержали его. По факту дорожно-транспортного происшествия организована доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

14 февраля в Омской области тракторист наехал на человека. От полученных травм мужчина скончался. Выяснилось, что водитель был пьян.