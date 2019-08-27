Два ребенка погибли в ДТП с участием угнанной полицейской машины в США

Двое детей погибли, еще по меньшей мере десять человек пострадали в результате аварии с участием угнанного полицейского автомобиля в США. Об этом в понедельник, 26 августа, сообщила телерадиокомпания CBS.

По ее данным, инцидент произошел в городе Дейтон, штат Огайо, у одного из зданий библиотеки Dayton Metro Library. Украденный джип врезался в три припаркованных машины.

Отмечается, что среди пострадавших как минимум семеро — дети. По предварительным данным, трое человек находятся в крайне тяжелом состоянии, врачи борются за их жизнь. Подозреваемый в угоне полицейского автомобиля также госпитализирован.

«Я была в ужасе. Части автомобилей разлетались по всей улице», — рассказала одна из очевидцев.

В настоящий момент на месте работают правоохранители, выясняются все обстоятельства произошедшего.

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