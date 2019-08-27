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Иномарка наехала на девятилетнего мальчика в Петербурге

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Фото: РЕН ТВ
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В Санкт-Петербурге иномарка сбила девятилетнего ребенка, мальчик находится в крайне тяжелом состоянии, сообщает телеканал «78» со ссылкой на отдел пропаганды управления ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

По его данным, инцидент произошел в понедельник, 26 августа, около 20:20 на пешеходном переходе на Большой Пушкарской улице в Петроградском районе. Автомобиль Hyundai, за рулем которого находилась 39-летняя женщина, сбил ребенка и протащил его несколько метров под колесами перед тем, как остановиться.

После этого очевидцы принялись поднимать машину, чтобы достать мальчика. Пострадавшего доставили в больницу. По факту ДТП начата проверка, выясняются все обстоятельств произошедшего.

По словам водителя Hyundai, она не заметила ребенка вовремя. Женщина оказалась трезвой. Мальчик, как сообщается, выскочил на дорогу, оторвавшись от родных.

24 июля в Белгородской области автомобиль, которым управлял сотрудник Росгвардии, насмерть сбил подростка, ехавшего на велосипеде.

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