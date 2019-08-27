В Лефортовском тоннеле в Москве произошло массовое ДТП

Крупная авария произошла в Лефортовском тоннеле в Москве. По предварительным данным, столкнулись от пяти до семи автомобилей, включая несколько грузовиков, сообщает 26 августа РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев.

Инцидент произошел днем в понедельник. На кадрах, опубликованных телеканалом, видно, что машины врезались друг в друга, двигаясь в попутном направлении.

По информации ТАСС, столкнулись два грузовика, микроавтобус и три легковых автомобиля.

Как отмечается, правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего. Информации о пострадавших не поступало.

26 августа в Шемуршинском районе Чувашии столкнулись два автомобиля, жертвами ДТП стали пять человек.