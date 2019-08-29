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В Карелии перевернулся школьный автобус

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Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Карелии
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Пять учителей пострадали при опрокидывании школьного автобуса в Карелии. Об этом 29 августа сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД.

ДТП произошло 29 августа в Лахденпохском районе республики на 10-м км трассы Валимяки–Костамоярви. Водитель автобуса «ПАЗ», принадлежавшего Элисенваарской школе, съехал с дороги вправо по ходу движения, поле чего автобус перевернулся. В результате аварии пять учителей получили травмы, пишет «Федеральное агентство новостей». После оказания медицинской помощи их направили на амбулаторное лечение.

Полицейские устанавливают причины случившегося, пишет сайт kp.ru. Всего в салоне автобуса находилось 13 учителей, педагоги ехали из деревни Элисенваара в город Лахденпохья на конференцию. Как пишет ТАСС, управление ГИБДД МВД по Карелии начало проверку по факту аварии. Назначено проведение автотехнической экспертизы. Не исключено, что имела место техническая неисправность автобуса, несмотря на то что он был новым. Пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности.

Ранее 29 августа сообщалось, что два человека пострадали в массовом ДТП в Ульяновской области.

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