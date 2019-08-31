Три человека были эвакуированы вертолетом после ДТП на МКАД

Три человека были госпитализированы с помощью вертолета после аварии, которая произошла на внешней стороне МКАД. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

Инцидент произошел на 18-м км МКАД, столкнулись два легковых автомобиля. Всего пострадали четыре человека.

На месте происшествия работают экстренные службы, все подробности случившегося выясняются.

30 августа сообщалось, что шесть иностранцев получили травмы в результате ДТП с микроавтобусом и грузовиком в Московской области.