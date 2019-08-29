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В Болгарии машина насмерть сбила 82-летнего россиянина

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Фото: commons.wikimedia.org
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В Болгарии в районе города Несебр в результате ДТП погиб 82-летний гражданин России. Об этом в четверг, 29 августа, ТАСС сообщил в четверг генеральный консул РФ в Варне Владимир Климанов.

«Полиция подтвердила гибель гражданина России в результате ДТП, в ближайшее время ждем официальной информации о происшествии», — заявил дипломат.

По информации полиции, 82-летний мужчина был сбит минувшей ночью туристическим автобусом. Отмечается, что он переходил дорогу не на пешеходном переходе.

В декабре прошлого года в итальянском городе Палермо был насмерть сбит автомобилем российский турист Сергей Маньковский. Мужчина скончался на месте. За рулем автомобиля Fiat 600 находился пенсионер. Он сбил 30-летнего россиянина, который в это время вышел с женой погулять по городу.

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