Два человека погибли в ДТП под Рязанью

В Скопинском районе Рязанской области произошло крупное ДТП. Погибли два человека.

Как сообщает РИА «7 новостей» со ссылкой на УМВД по области, в 4:20 утра на 248-м км дороги Р-22 «Каспий» столкнулись легковой автомобиль Mercedes и грузовик МАЗ. Погибли водитель иномарки и его пассажир. Водитель МАЗ госпитализирован.

По предварительным данным, виновным случившегося был водитель Mercedes. Он уснул за рулем.

30 августа в Рязани автомобиль Daewoo Nexia выехал на обочину, сбил пешеходов и врезался в дерево. Погибли два пассажира иномарки. Сбитого пешехода и двух других пассажиров доставили в больницу с различными травмами.