Мужчина погиб в ДТП с грузовиком на трассе в Брянской области

В Навлинском районе Брянской области водитель иномарки врезался в грузовик, уходя от столкновения с другой машиной. Мужчина скончался, сообщает областное УГИБДД.

Авария произошла вечером в воскресенье, 15 сентября, на трассе «Украина». По информации ведомства, 54-летний водитель Daewoo Nexia пытался уйти от столкновения со встречной машиной, которая выехала на его полосу. Мужчина вырулил на встречку и столкнулся с грузовиком Mercedes-Benz Atego, пишет NASHBRYANSK.RU.

В результате аварии водитель скончался на месте. Его 51-летняя пассажирка была госпитализирована. Ее состояние оценивается как тяжелое.

12 сентября в Петрозаводске легковушка въехала под припаркованный грузовик Volvo. Водитель скончался на месте.