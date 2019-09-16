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Мужчина погиб в ДТП с грузовиком на трассе в Брянской области

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В Навлинском районе Брянской области водитель иномарки врезался в грузовик, уходя от столкновения с другой машиной. Мужчина скончался, сообщает областное УГИБДД.

Авария произошла вечером в воскресенье, 15 сентября, на трассе «Украина». По информации ведомства, 54-летний водитель Daewoo Nexia пытался уйти от столкновения со встречной машиной, которая выехала на его полосу. Мужчина вырулил на встречку и столкнулся с грузовиком Mercedes-Benz Atego, пишет NASHBRYANSK.RU.

В результате аварии водитель скончался на месте. Его 51-летняя пассажирка была госпитализирована. Ее состояние оценивается как тяжелое.

12 сентября в Петрозаводске легковушка въехала под припаркованный грузовик Volvo. Водитель скончался на месте.

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