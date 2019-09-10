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Водитель «Газели» погиб при столкновении с грузовиком в Липецкой области

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В Липецкой области на подъезде к селу Донское столкнулись грузовик Scania, «Газель» и ВАЗ-2109. Погиб один человек.

Авария произошла 9 сентября в 22:40 на трассе Орел–Тамбов. Лоб в лоб столкнулись «Газель» и Scania, также в ДТП попал ВАЗ-2109. После столкновения грузовая иномарка опрокинулась и загорелась. Об этом сообщает GOROD48.

В результате аварии водитель «ГАЗа» получил различные травмы, от которых скончался на месте. Большегруз Scania выгорел полностью. Водитель жив, в каком он находится состоянии, не уточняется.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по региону, на место происшествия выезжали два отделения пожарной охраны. Они потушили огонь и оказали помощь участникам ДТП.

10 сентября в Курганской области после лобового столкновения загорелись «Газель» и Mazda. Погибли четыре человека.

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