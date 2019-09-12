Прямой эфир

Один человек погиб в ДТП с грузовиком в Петрозаводске

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Петрозаводске (Республика Карелия) легковушка въехала под припаркованный грузовик Volvo. Погиб один человек, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Авария произошла в четверг, 12 сентября, на улице Красноармейской. По предварительной информации, легковая иномарка Opel въехала под припаркованный грузовик Volvo, после чего загорелась, пишет ИА «Карелinform».

В результате аварии водитель легковушки скончался на месте от полученных травм.

На месте работали пожарно-спасательные подразделения города и сотрудники ГИБДД. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

10 сентября в Астраханской области отечественная легковушка врезалась в припаркованный грузовик. Водитель погиб.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Разбивший Rolls-Royce миллиардера рабочий попросил признать его банкротом
В ДТП с микроавтобусом в Турции погибли 10 человек

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019