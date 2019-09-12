Один человек погиб в ДТП с грузовиком в Петрозаводске

В Петрозаводске (Республика Карелия) легковушка въехала под припаркованный грузовик Volvo. Погиб один человек, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Авария произошла в четверг, 12 сентября, на улице Красноармейской. По предварительной информации, легковая иномарка Opel въехала под припаркованный грузовик Volvo, после чего загорелась, пишет ИА «Карелinform».

В результате аварии водитель легковушки скончался на месте от полученных травм.

На месте работали пожарно-спасательные подразделения города и сотрудники ГИБДД. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

10 сентября в Астраханской области отечественная легковушка врезалась в припаркованный грузовик. Водитель погиб.