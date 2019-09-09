Два человека погибли при столкновении трех грузовиков под Волгоградом

На трассе под Волгоградом грузовик выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя другими большегрузами. Погибли два человека. Полиция по факту произошедшего начала проверку.

Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе ГУ МВД по региону, авария произошла вечером 8 сентября на трассе Сызрань – Саратов – Волгоград. У большегруза Scania под управлением 36-летнего жителя Омской области лопнуло колесо, машина выехала на встречку и врезалась в фуры Mercedes-Benz Atego под управлением 35-летнего мужчины и Mercedes-Benz Actros под управлением 30-летнего водителя.

В результате столкновения водители грузовиков Mercedes скончались на месте. Дальнобойщик из Омской области получил травмы и был доставлен в больницу.

По факту произошедшего полиция организовала проверку. Технические экспертизы должны установить была ли у водителя возможность избежать аварии, степень его вины и причину взрыва колеса.