Прямой эфир

Два человека погибли при столкновении трех грузовиков под Волгоградом

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На трассе под Волгоградом грузовик выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя другими большегрузами. Погибли два человека. Полиция по факту произошедшего начала проверку.

Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе ГУ МВД по региону, авария произошла вечером 8 сентября на трассе Сызрань – Саратов – Волгоград. У большегруза Scania под управлением 36-летнего жителя Омской области лопнуло колесо, машина выехала на встречку и врезалась в фуры Mercedes-Benz Atego под управлением 35-летнего мужчины и Mercedes-Benz Actros под управлением 30-летнего водителя.

В результате столкновения водители грузовиков Mercedes скончались на месте. Дальнобойщик из Омской области получил травмы и был доставлен в больницу.

По факту произошедшего полиция организовала проверку. Технические экспертизы должны установить была ли у водителя возможность избежать аварии, степень его вины и причину взрыва колеса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Один человек пострадал при столкновении двух грузовиков в Липецкой области
Водитель погиб в массовом ДТП под Тамбовом

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019