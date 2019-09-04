Один человек пострадал при столкновении двух грузовиков в Липецкой области
В Елецком районе Липецкой области столкнулись «КамАЗ» и Scania. Пострадал один из водителей большегрузов, сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.
Авария произошла в ночь на среду, 4 сентября, на трассе М-4 «Дон». По предварительным данным, 58-летний водитель Scania не учел необходимый боковой интервал и столкнулся с «КамАЗом» под управлением 52-летнего мужчины, пишет Lipetskmedia.
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал водитель иномарки. Мужчина был госпитализирован с различными травмами в больницу.
Обстоятельства и точные причины аварии устанавливаются.
За прошедшие сутки на территории Липецкой области произошло четыре ДТП, в которых пострадали четыре человека. Было выявлено 1614 нарушений правил дорожного движения.