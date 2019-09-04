Один человек пострадал при столкновении двух грузовиков в Липецкой области

В Елецком районе Липецкой области столкнулись «КамАЗ» и Scania. Пострадал один из водителей большегрузов, сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

Авария произошла в ночь на среду, 4 сентября, на трассе М-4 «Дон». По предварительным данным, 58-летний водитель Scania не учел необходимый боковой интервал и столкнулся с «КамАЗом» под управлением 52-летнего мужчины, пишет Lipetskmedia.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал водитель иномарки. Мужчина был госпитализирован с различными травмами в больницу.

Обстоятельства и точные причины аварии устанавливаются.

За прошедшие сутки на территории Липецкой области произошло четыре ДТП, в которых пострадали четыре человека. Было выявлено 1614 нарушений правил дорожного движения.