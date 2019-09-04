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Мужчина впал в кому после ДТП в Астраханской области

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В Харабалинском районе Астраханской области перевернулся ВАЗ-2108. Серьезно пострадали водитель и трое пассажиров легковушки. Об этом сообщает региональное УМВД.

Авария произошла днем во вторник, 3 сентября, на дороге Волгоград–Астрахань. По информации УМВД, 58-летний водитель легковушки не справился с управлением, в результате чего машина перевернулась, пишет «Астрахань-24».

Водитель был доставлен в больнице в состоянии комы II степени, у него диагностирована закрытая черепно-мозговая травма. Сидевший на переднем сиденье 42-летний пассажир госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом позвоночника. Отмечается, что в момент ДТП он не был пристегнут ремнем безопасности.

Также в машине находились 31-летний житель Волгоградской области и 36-летний пассажир. Оба доставлены в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой. У первого также выявили рваные раны, у второго — травму живота.

Обстоятельства аварии устанавливаются. По факту произошедшего организована проверка.

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