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Водитель грузовика погиб после его столкновения с жилым домом в Азове

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В городе Азове Ростовской области большегрузный автомобиль врезался в многоэтажный дом. 43-летний водитель грузовика погиб.

Как сообщает RostovGazeta со ссылкой на УМВД по региону, ДТП произошло в 23:05 на улице Чехова накануне, 26 августа. Водитель «КамАЗа» превысил скорость и потерял управление.

По факту случившегося проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.

25 июня в Ростовской области на трассе между Ростовом-на-Дону и Волгодонском произошла крупная авария. Столкнулись рейсовый автобус и Hyundai Elantra. Погибли три человека.

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