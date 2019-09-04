Водитель погиб в массовом ДТП под Тамбовом

В Тамбовской районе столкнулись два легковых и один грузовой автомобили. Погиб один человек. об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла во вторник, 3 сентября, на 186-м км автодороги Воронеж–Тамбов. Грузовик MAN с цистерной под управлением 32-летнего мужчины столкнулся с ВАЗ-2107 под управлением 61-летнего водителя. Затем легковушка врезалась в Renault Logan с 35-летним водителем, пишет ИА «ОнлайнТамбов.ру».

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель отечественного автомобиля получил различные травмы, от которых скончался на месте.

Ранее в Оренбургской области столкнулись «КамАЗ» и Kia Ceed. Погиб один человек, еще двое получили травмы.