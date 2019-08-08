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Водитель погиб при взрыве фуры в Красноярском крае

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В Красноярском крае на трассе внезапно взорвалась фура, перевозившая сухой лед. Водитель скончался на месте.

Как сообщает ГУ МВД России по региону, авария произошла утром 8 августа на трассе Ачинск–Ужур–Троицкое. Грузовой автомобиль внезапно взорвался, от него остался только двигатель. Взрывная волна оторвала капот у соседнего автомобиля, пишет ИА KrasnoyarskMedia.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель погиб на месте. в ГУ МВД отмечают, что взрыв мог произойти из-за нарушений в транспортировке двуокиси углерода.

На месте работают следователи. Участок трассы с 28 по 30 км перекрыт на время расследования.

Накануне вечером на 16-м км автодороги Новороссийск–Керченский столкнулись автобус и внедорожник. Погибли три человека, в том числе двое детей. Госпитализированы 44 пострадавших, состояние пятерых из них оценивается как тяжелое.

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