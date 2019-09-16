Пять человек пострадали в ДТП в Ставропольском крае

Пять человек получили травмы в результате столкновения двух автомобилей на трассе в Ставропольском крае. Среди пострадавших есть ребенок.

Авария произошла в Буденновском районе. По данным Госавтоинспекции, 25-летний водитель «Лады» пошел на обгон, когда следовавший впереди автомобиль «ВАЗ» начал поворачивать налево. В результате произошло столкновение, после которого «Лада» выехала за пределы проезжей части и перевернулась. Об этом сообщает NewsTracker.

Травмы получили оба водителя, а также три пассажира «Лады». Среди них 11-летний ребенок, который находился на заднем сидении автомобиля.

В ГИБДД уточнили, что водитель «Лады» в течение двух лет неоднократно привлекался к ответственности за нарушения правил дорожного движения.