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Число жертв ДТП под Ярославлем возросло до восьми

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Фото: МЧС РФ/76.mchs.gov.ru
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Число погибших в результате ДТП в Ярославской области возросло до восьми, передает «Интерфакс» со ссылкой на региональные власти.

Скончалась женщина 1948 года рождения. Она умерла в больнице. Собеседник агентства рассказал, что врачи боролись за жизнь пациентки и сделали всё возможное для ее спасения, однако полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

ДТП произошло в Гаврилов-Ямском районе в субботу, 14 сентября. По предварительной информации, на 20-м км автодороги Ярославль — Заячий-Холм — Иваново водитель, находясь за рулем грузовика MAN, выехал на встречную полосу и столкнулся с двигавшимся во встречном направлении автобусом «ПАЗ».

В Госавтоинспекции заявили, что виновником аварии является водитель фуры, который нарушил правила дорожного движения и выехал на встречную полосу. Обстоятельства происшествия выясняются, на месте работают криминалисты.

По последним данным, в автобусе находились 36 человек — 35 пассажиров и водитель. В результате аварии восемь человек, включая водителей, скончались, 28 человек пострадали.

МВД возбудило дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ — «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Следственный комитет возбудил дело по ст. 238 УК РФ — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

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