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Уголовное дело возбуждено по факту ДТП под Ярославлем

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Фото: ТАСС/МЧС РФ
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Следователи возбудили уголовное дело после столкновения автобуса и грузовика под Ярославлем. Об этом 14 сентября сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

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«Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», — рассказали в ведомстве.

В областной прокуратуре заявили, что возьмут под контроль проверку обстоятельств аварии. «Прокуратура Ярославской области поставила на контроль результаты проверки исполнения законодательства в связи с ДТП с рейсовым автобусом, в котором пострадали пассажиры» — сообщили в пресс-службе и добавили, что на место происшествия выехал заместитель прокурора Ярославской области Алексей Кукин.

Как рассказал представитель территориального центра медицины катастроф Ярославской области ТАСС, пострадавшие были доставлены в клиническую больницу им. Н.В. Соловьева.

В правительстве региона ТАСС пояснили, что на месте аварии развернут оперативный штаб и при необходимости пострадавшие будут эвакуированы в Москву санавиацией. На месте ДТП работают девять бригад скорой помощи и медицины катастроф, три из центральной районной больницы Гаврилов-Яма и специалисты ФМБА. Задействованы 37 человек личного состава МЧС, УМВД и медицины катастроф.

Ранее в этот же день стало известно, что в аварии погибли, по разным данным, от семи до девяти человек, 21 человек пострадал. В пресс-службе регионального УМВД уточнили, что оба водителя погибли на месте.

В Госавтоинспекции заявили, что виновником аварии является водитель фуры, который нарушил правила дорожного движения и выехал на встречную полосу. Обстоятельства происшествия выясняются, на месте работают криминалисты.

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