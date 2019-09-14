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Девять человек погибли при столкновении фуры и автобуса под Ярославлем

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Фото: ТАСС/МЧС РФ
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Девять человек погибли и 21 пострадал при столкновении автобуса и грузовика под Ярославлем, сообщает ТАСС, ссылаясь на информацию от областного минздрава. В пресс-службе регионального УМВД уточнили, что оба водителя погибли на месте.

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ДТП произошло в Гаврилов-Ямском районе в субботу, 14 сентября. По предварительной информации, на 20-м км автодороги Ярославль – Заячий-Холм – Иваново водитель, находясь за рулем грузовика MAN, выехал на встречную полосу и столкнулся с двигавшимся во встречном направлении автобусом «ПАЗ» с 30 пассажирами.

В Госавтоинспекции заявили, что виновником аварии является водитель фуры, который нарушил правила дорожного движения и выехал на встречную полосу. Обстоятельства происшествия выясняются, на месте работают криминалисты.

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов взял ситуацию с ДТП на личный контроль.

На месте инцидента работают тридцать человек и десять единиц техники, отмечает «РИА Новости».

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