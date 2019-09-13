С ребенком не гони: лихачам с детьми подрисуют штрафы

В России может появиться дополнительное административное наказание для водителей, перевозящих детей и при этом нарушающих правила дорожного движения. Соответствующее поручение Минюсту и МВД дал вице-премьер правительства Максим Акимов, а в Госдуме уже пообещали помочь с законодательной инициативой. В то же время в России растет спрос на детские бустеры, которые меньше защищают детей при ДТП. Стоит ли ужесточать ответственность автомобилистов и как нужно решать вопрос безопасности детей в автомобиле, выяснили «Известия».

Обязуемся снизить травматизм

На текущей неделе в правительстве прошло заседание комиссии по безопасности дорожного движения. Начальник ГИБДД Михаил Черников, в частности, доложил, что при сокращении (на 4,5%) за 2012–2018 годы числа ДТП с участием детей в этому году наблюдается обратная ситуация: рост этого показателя составил 1,2%, а число раненных в авариях детей увеличилось на 1,6%. Председательствующий вице-премьер Максим Акимов также, сославшись на статистику, сообщил о том, что с начала года выросла детская смертность в дорожных инцидентах.

А1 Фото: ТАСС/PA Images/Slavko Midzor

«Дети — самые незащищенные участники дорожного движения. За последние годы приложены значительные усилия, чтобы сделать их передвижение по улицам и дорогам более безопасным. В частности, законодательно регламентированы правила перевозки групп детей автобусами, усилена ответственность за нарушение требований перевозки детей в автомобилях без специальных удерживающих устройств. Расширяется сеть детских автомобильных площадок и автогородков — на сегодняшний день в стране их насчитывается почти 4,5 тыс.», — отчитался Черников.

Главный инспектор также отметил, что каждое третье ДТП с участием детей происходит в то время, когда они являются пешеходами. Акимов поручил МВД и Минюсту подготовить нормативную базу для внесения соответствующих поправок в законодательство. В Госдуме сразу же отреагировали на инициативу вице-премьера, заместитель председателя комитета по транспорту и строительству Владимир Афонский пообещал проработать более строгие меры наказания для водителей с детьми.

ФЦП на брошюры и закладки

Для решения в том числе этой проблемы в России с 2006 года действует федеральная целевая программа, посвященная безопасности дорожного движения. До 2012 года на ее цели из бюджета было выделено 47 млрд рублей, а в 2013 году ее продлили (до 2020 года), выделив дополнительные 32 млрд рублей. Помимо камер ГИБДД, обустройства пешеходных переходов и светофоров, на эти деньги МВД проводит в школах и детсадах тематические информационно-пропагандистские мероприятия, конкурсы, викторины, интерактивные игры, акции.

В рамках ФЦП также в СМИ размещаются материалы, посвященные пропаганде безопасного дорожного движения, закупаются памятки, буклеты, брошюры, плакаты, тетради, закладки для книг, ежедневники водителя, записные книжки и т.д.

А2 Фото: ТАСС/Антон Вергун

Такие меры, безусловно, положительно повлияли на ситуацию с безопасностью на дорогах. Но Михаил Акимов убежден, что сегодня этого уже недостаточно, необходимо двигаться дальше.

«Мир очень сильно изменился, а иногда у меня складывается впечатление, что мы ведем разговор таким образом, каким бы вели его 15 лет назад: методические курсы, программы, учебники... Ведь существует целая индустрия социальных медиа, блогеров, новых лидеров общественного мнения и т.д.», — дал понять МВД направление для движения вице-премьер.

Автокресло или бустер

Одними ужесточениями проблему детского дорожно-транспортного травматизма не решить, убежден автомобильный юрист Сергей Смирнов.

«Можно сколько угодно ужесточать ответственность, но если водителей проверяют раз в год в рамках рейда, то ситуация не изменится. Известно, что многие пользуются автокреслами только из-за того, что нужно проехать участок, где есть пост ДПС. Необходимо проверять водителей с детьми в местах притяжения: школы, детско-юношеские дворцы спорта и другие места. Человек будет знать, что его ждет штраф, и уже не нарушит ПДД. Кроме того, МВД сами внесли поправки, позволившие перевозить детей старше семи лет на заднем сиденье без автокресла, только пристегнутыми ремнем. Естественно, 90% людей так и стали перевозить, невзирая на то что это очень сильно влияет на травматизм», — рассказал «Известиям» Смирнов.

F3 Бустер Фото: Depositphotos

В то же время спрос на потенциально более опасные, нежели автокресла, бустеры в России растет. Так, согласно предоставленным «Известиям» данным интернет-сервиса объявлений «Авито», за январь–август количество объявлений о продаже бустеров составило 3,7 тыс., спрос на этот вид товара по отношению к аналогичному периоду прошлого года вырос на 6%. Бустер — это облегченный вариант автокресла, представляющий собой специальную подушку без спинки, его основные плюсы — невысокая цена и компактный размер, что, видимо, и привлекает покупателей.