В Сети появилось видео ДТП с участием Никаса Сафронова

ДТП в подмосковной Барвихе с участием художника Никаса Сафронова попало на видео. Ролик продемонстрировал в четверг, 12 сентября, телеканал РЕН ТВ.

На кадрах видно, что автомобиль деятеля культуры получил повреждения. По словам художника, он с приятелем ехал на вечер памяти Аллы Вербер.

Во время следования в Porsche Сафронова врезался автомобиль KIA. Водитель легковушки, добавил художник, отвлекся на мобильный телефон.

В аварии пострадал товарищ художника, он получил травму головы. В итоге ему вызвали медиков скорой помощи. Художник рассказал, что тоже ощутил удар, но с ним «пока всё нормально». «Сотрудники ДПС приехали сразу же», — добавил Сафронов.

30 августа под Санкт-Петербургом в аварию попал актер фильмов «Всё будет хорошо», «Ты у меня одна» и телесериала «Улицы разбитых фонарей» Марк Горонок. Он и его мама госпитализированы с травмами.