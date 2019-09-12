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Актер сериала «Улицы разбитых фонарей» рассказал о своем состоянии после ДТП

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Фото: РЕН ТВ
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Актер Марк Горонок, известный по сериалу «Улицы разбитых фонарей», оценил свое состояние после ДТП.

Он отметил, что ему уже сделали две операции. Врачи диагностировали двойной перелом руки, ушиб головы и ребер. Артист выразил надежду, что к концу сентября сможет вернуться к работе, передает РЕН ТВ в четверг, 12 сентября.

Горонок подчеркнул, что пересекал перекресток на разрешающий сигнал светофора. Авария произошла, когда, сделав маневр налево, в его автомобиль внезапно выехала «Волга».

По словам актера, от сильного удара он потерял сознание. ДТП произошло 30 августа на 75-м км Киевского шоссе у деревни Выра. В машине также находилась мать актера. Она была доставлена в больницу.

В конце августа камеры видеонаблюдения зафиксировали момент автомобильной аварии в Москве, в которой погиб российский режиссер Игорь Хомский.

В июле звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» Юрий Кузнецов был экстренно прооперирован в одной из больниц Санкт-Петербурга из-за проблем с сердцем.

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