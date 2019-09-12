Актер сериала «Улицы разбитых фонарей» рассказал о своем состоянии после ДТП

Актер Марк Горонок, известный по сериалу «Улицы разбитых фонарей», оценил свое состояние после ДТП.

Он отметил, что ему уже сделали две операции. Врачи диагностировали двойной перелом руки, ушиб головы и ребер. Артист выразил надежду, что к концу сентября сможет вернуться к работе, передает РЕН ТВ в четверг, 12 сентября.

Горонок подчеркнул, что пересекал перекресток на разрешающий сигнал светофора. Авария произошла, когда, сделав маневр налево, в его автомобиль внезапно выехала «Волга».

По словам актера, от сильного удара он потерял сознание. ДТП произошло 30 августа на 75-м км Киевского шоссе у деревни Выра. В машине также находилась мать актера. Она была доставлена в больницу.

В конце августа камеры видеонаблюдения зафиксировали момент автомобильной аварии в Москве, в которой погиб российский режиссер Игорь Хомский.

В июле звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» Юрий Кузнецов был экстренно прооперирован в одной из больниц Санкт-Петербурга из-за проблем с сердцем.