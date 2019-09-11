Прямой эфир

ДТП со актером фильма «Ты у меня одна» попало на видео

0
Фото: РЕН ТВ
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

ДТП, в которое под Санкт-Петербургом попал актер фильмов «Всё будет хорошо», «Ты у меня одна» и телесериала «Улицы разбитых фонарей» Марк Горонок, попало на видеокамеру авторегистратора. Кадры опубликовал РЕН ТВ в среду, 11 сентября.

Авария произошла вечером 30 августа на 75-м км Киевского шоссе недалеко от деревни Выра. В Opel Astra, в котором находились Горонок и его мать, врезался легковой автомобиль «ГАЗ», передвигавшийся по встречной полосе.

Горонок и его мать госпитализированы, медики диагностировали у них серьезные травмы. У актера зафиксирована черепно-мозговая травма и переломы. У пожилой женщины сломаны шейка бедра и кости таза.

В конце августа камеры видеонаблюдения зафиксировали момент автомобильной аварии в Москве, в которой погиб российский режиссер Игорь Хомский.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В ДТП с маршруткой в Челябинске пострадали 13 человек
Три человека погибли в ДТП в Пензенской области

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019