ДТП со актером фильма «Ты у меня одна» попало на видео

ДТП, в которое под Санкт-Петербургом попал актер фильмов «Всё будет хорошо», «Ты у меня одна» и телесериала «Улицы разбитых фонарей» Марк Горонок, попало на видеокамеру авторегистратора. Кадры опубликовал РЕН ТВ в среду, 11 сентября.

Авария произошла вечером 30 августа на 75-м км Киевского шоссе недалеко от деревни Выра. В Opel Astra, в котором находились Горонок и его мать, врезался легковой автомобиль «ГАЗ», передвигавшийся по встречной полосе.

Горонок и его мать госпитализированы, медики диагностировали у них серьезные травмы. У актера зафиксирована черепно-мозговая травма и переломы. У пожилой женщины сломаны шейка бедра и кости таза.

В конце августа камеры видеонаблюдения зафиксировали момент автомобильной аварии в Москве, в которой погиб российский режиссер Игорь Хомский.