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Три человека погибли в ДТП в Пензенской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Авария с участием двух автомобилей произошла в Кузнецком районе Пензенской области. В ДТП погибли три человека, в том числе ребенок, сообщили в понедельник, 9 сентября в УГИБДД по региону.

По данным ТАСС, ДТП с участием «Лады гранты» и грузовика Mersedes произошло в 17:50 (совпадает с мск) на 3-м км трассы на подъезде к Кузнецку. Погибли водитель и двое пассажиров легковушки, среди жертв аварии — пятилетняя девочка.

Водитель грузового автомобиля госпитализирован с травмами в больницу. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства аварии.

Накануне на трассе под Волгоградом грузовик выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя другими большегрузами. Погибли два человека.

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