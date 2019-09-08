Три человека стали жертвами лобового столкновения авто под Петербургом

Смертельная авария с участием двух легковых автомобилей произошла в Ленинградской области, три человека погибли. Информацию об этом распространил сайт РЕН ТВ в воскресенье, 8 сентября.

Кроме того, отмечается, что человек, пострадавший в аварии, госпитализирован и находится в тяжелом состоянии.

28 августа в Тосненском районе Ленинградской области возбуждено уголовное дело по факту смертельного наезда на пешехода. Сотрудники правоохранительных органов задержали водителя.