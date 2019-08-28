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Дело возбудили после пьяного ДТП с погибшим в Ленинградской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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В Тосненском районе Ленинградской области возбуждено уголовное дело по факту смертельного наезда на пешехода. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Авария произошла во вторник, 27 августа, на 7-м км автодороги Ульяновка–Отрадное. Водитель «ВАЗа» допустил наезд авто на 24-летнего мужчину, который шел вдоль обочины, после чего машина врезалась в столб, уточняет телеканал «78».

В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход скончался на месте от полученных травм.

Сотрудники правоохранительных органов задержали водителя. Им оказался 35-летний безработный житель Тосно. Предположительно, в момент аварии он был пьян.

По факту произошедшего районный следственный отдел МВД возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения».

5 августа в Санкт-Петербурге водитель Mercedes-Benz насмерть сбил 67-летнюю женщину на переходе. ГСУ ГУ МВД России возбудило уголовное дело.

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