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В Великобритании паук спровоцировал смертельное ДТП

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Фото: Depositphotos
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В Британском городе Брэдфорд мужчина стал виновником смертельного ДТП из-за паука. Об этом 6 сентября сообщило издание DailyMail.

31-летний Эдвинас Гилиус был за рулем своей машины, когда прямо перед его лицом на паутине оказался паук. В тот момент, когда водитель попытался «отбиться» от него и отвлекся от дороги, его автомобиль выехал на тротуар и врезался в фонарный столб. От удара опора сломалась и рухнула на голову 58-летней Джанет Кавуд.

Женщину доставили в больницу, где у нее обнаружили более 36 различных повреждений, включая перелом основания черепа, а также серьезные травмы головного мозга. Женщина умерла через 13 дней.

После завершения следственных действий, которые длились год, Гилиус признал свою вину. Его приговорили к 200 часам обязательных работ, а также лишили права управления автомобилем сроком на три года. Помимо этого мужчина заплатит штраф в размере £320.

25 июля сообщалось, что в Ростове-на-Дону огромный паук «захватил» квартиру.

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