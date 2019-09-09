Дело возбудили после ДТП с тремя погибшими в Ленинградской области

В Тосненском районе Ленинградской области возбуждено уголовное дело по факту аварии с тремя погибшими. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и области.

Авария произошла ночью в воскресенье, 8 сентября, на 11-м км автодороги Павловск – Косые Мосты. Автомобиль Honda-CRV под управлением 46-летней жительницы поселка Паргалово выехал на встречную полосу и столкнулся с BMW-Х3 под управлением 48-летнего петербуржца, пишет телеканал «78».

В результате дорожно-транспортного происшествия погибли водитель BMW и двое его пассажиров. Водитель Honda была госпитализирована в тяжелом состоянии.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Ведется расследование.

28 августа сообщалось, что в Тосненском районе возбуждено уголовное дело по факту смертельного наезда на пешехода. Водитель в момент аварии был пьян.