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В ДТП с маршруткой в Челябинске пострадали 13 человек

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В результате ДТП с маршрутным такси в Челябинске пострадали 13 человек. Об этом 11 сентября сообщили в пресс-службе городской администрации.

Авария произошла 11 сентября на проспекте Ленина в Тракторозаводском районе города. По предварительным данным ГУ МВД России по региону, автомобиль Volkswagen столкнулся с автобусом Ford, двигавшимся в попутном направлении. После столкновения маршрутка совершила наезд на препятствие — бетонное ограждение, пишет REGNUM. В результате 13 человек, в том числе один ребенок, получили травмы различной степени тяжести. На место происшествия, по словам очевидцев, прибыли пять машин скорой помощи, пишет сайт kp.ru.

По данным властей, двое пострадавших отказались от госпитализации, двоих доставили в больницу с подозрением на сотрясение мозга и ушибом бедра, трех человек — с ушибами и переломом кисти. Кроме того, у двоих пострадавших врачи диагностировали перелом челюсти, еще у двоих — травмы конечности. Пострадавшие женщина с ребенком направлены в больницу с подозрением на сотрясение мозга и травму живота. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. Как пишет ТАСС, маршрутка принадлежит ООО «Автолайн».

В конце апреля президент России подписал закон, ужесточающий ответственность водителей за оставление места ДТП, в котором серьезно пострадали или погибли люди. Закон был принят Госдумой 17 апреля и одобрен Советом Федерации 22 апреля.

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