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Художник Никас Сафронов попал в ДТП в Барвихе

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Фото: РЕН ТВ
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Художник Никас Сафронов попал в аварию в подмосковной Барвихе. Он не пострадал, а для его друга пришлось вызывать скорую помощь.

Как Сафронов рассказал в четверг, 12 сентября, «РИА Новости», он с другом ехал на вечер памяти Аллы Вербер. По словам художника, в момент аварии его друга «сильно тряхануло».

В аварии виноват водитель KIA Rio, который въехал сзади в его машину, потому что отвлекся на телефон, добавил Сафронов.

«Я сейчас нахожусь на месте ДТП. В меня врезался водитель KIA. Он отвлекся на телефон. Мы ехали на вечер памяти Аллы Вербер, моей близкой подруги. Пострадал мой друг», — цитирует художника телеканал РЕН ТВ.

30 августа под Санкт-Петербургом в ДТП попал актер фильмов «Всё будет хорошо», «Ты у меня одна» и телесериала «Улицы разбитых фонарей» Марк Горонок. Он и его мама госпитализированы с травмами.

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