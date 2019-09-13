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Три человека погибли в ДТП в Крыму

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
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Два легковых автомобиля столкнулись на трассе Евпатория–Мирный в Крыму. На месте ДТП погибли три человека, сообщили в пятницу, 13 сентября, в пресс-службе МВД по республике.

По данным правоохранителей, столкнулись Chevrolet и KIA. «Количество пострадавших сейчас уточняется. Также выясняются обстоятельства ДТП, проводится проверка», — передает ТАСС.

Сообщение об аварии поступило в МЧС в 12:46, отмечается на сайте республиканского МЧС. «Всего в ликвидации последствий ДТП задействованы 13 человек и пять единиц техники, в том числе от МЧС пять человек личного состава и одна единица техники», — сказали в ведомстве.

22 августа в Крыму микроавтобус столкнулся со стоявшим на обочине легковым автомобилем. Травмы получили шесть человек.

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