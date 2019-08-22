Шесть человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Крыму

Микроавтобус столкнулся со стоявшим на обочине легковым автомобилем на трассе в Крыму. Травмы получили шесть человек.

Авария произошла на дороге Красноперекопск–Армянск. По данным МЧС, водитель автомобиля «Газель» совершил выезд на пределы дорожного полотна и допустил столкновение со стоявшим на обочине автомобилем Renault. В результате происшествия травмы получили шесть человек, в том числе один ребенок. Об этом сообщает ИА «Крыминформ».

Одного из пострадавших пришлось деблокировать. По факту ДТП проводится проверка.

С начала 2019 года сотрудников МЧС 504 раза привлекали к ликвидации последствий аварий. Спасено более 700 человек.