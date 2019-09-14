Прямой эфир

Двое пострадавших в ДТП под Ярославлем попали в реанимацию

0
Фото: РИА Новости/МЧС РФ
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Двое пострадавших в ДТП с участием автобуса и грузовика под Ярославлем находятся в реанимации. Об этом в субботу, 14 сентября, сообщила директор клинической больницы скорой медицинской помощи им. Соловьева, куда доставили пострадавших, Наталья Даниленко, пишет ТАСС.

«Двое пострадавших находятся в реанимации после операции », — сказал она.

Ранее в субботу стало известно, что пассажирами автобуса были 35 человек, из них семеро погибли, пострадали 28.

ДТП произошло в Гаврилов-Ямском районе в субботу, 14 сентября. По предварительной информации, на 20-м км автодороги Ярославль – Заячий-Холм – Иваново водитель, находясь за рулем грузовика MAN, выехал на встречную полосу и столкнулся с двигавшимся во встречном направлении автобусом «ПАЗ».

В Госавтоинспекции заявили, что виновником аварии является водитель фуры, который нарушил правила дорожного движения и выехал на встречную полосу. Обстоятельства происшествия выясняются, на месте работают криминалисты.

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов взял ситуацию с ДТП на личный контроль.

На месте инцидента работают 30 человек и 10 единиц техники.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Стало известно число пассажиров попавшего в ДТП под Ярославлем автобуса
Число пострадавших в ДТП под Ярославлем увеличилось до 28

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019