Двое пострадавших в ДТП под Ярославлем попали в реанимацию

Двое пострадавших в ДТП с участием автобуса и грузовика под Ярославлем находятся в реанимации. Об этом в субботу, 14 сентября, сообщила директор клинической больницы скорой медицинской помощи им. Соловьева, куда доставили пострадавших, Наталья Даниленко, пишет ТАСС.

«Двое пострадавших находятся в реанимации после операции », — сказал она.

Ранее в субботу стало известно, что пассажирами автобуса были 35 человек, из них семеро погибли, пострадали 28.

ДТП произошло в Гаврилов-Ямском районе в субботу, 14 сентября. По предварительной информации, на 20-м км автодороги Ярославль – Заячий-Холм – Иваново водитель, находясь за рулем грузовика MAN, выехал на встречную полосу и столкнулся с двигавшимся во встречном направлении автобусом «ПАЗ».

В Госавтоинспекции заявили, что виновником аварии является водитель фуры, который нарушил правила дорожного движения и выехал на встречную полосу. Обстоятельства происшествия выясняются, на месте работают криминалисты.

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов взял ситуацию с ДТП на личный контроль.

На месте инцидента работают 30 человек и 10 единиц техники.