Автомобилист из Иваново умер после двух ДТП за день

Автомобилист из Иваново умер после того, как совершил два ДТП за день, сбив пешехода и велосипедистку. Об этом 25 сентября сообщает УМВД России по Ивановской области.

62-летний мужчина за рулем автомобиля «Киа Рио» наехал на 38-летнюю женщину, переходящую пешеходный переход. Пострадавшая отказалась от госпитализации, а в отношении водителя составили акт об административном правонарушении по статье 12.18 (Непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения) КоАП РФ.

Спустя несколько часов этот же мужчина наехал на 20-летнюю велосипедистку, которую доставили в больницу с травмами головы.

После инцидента виновник происшествия вышел из машины, как сообщили очевидцы, ему стало плохо и он скоропостижно скончался. В обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники дорожной полиции.

Ранее в этот же день в Челябинской области легковушка с уснувшим водителем врезалась в автомобиль медицинской службы.