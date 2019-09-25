Уснувший водитель врезался в машину медслужбы в Челябинской области

В Сосновском районе Челябинской области легковушка с уснувшим водителем врезалась в автомобиль медицинской службы. Пострадал один человек, сообщает пресс-служба управления ГИБДД по региону.

Авария произошла вечером во вторник, 24 сентября, на 47-м км автодороги «Западный обход Челябинска». ВАЗ-2115 под управлением мужчины 1972 года рождения выехал на встречную полосу и врезался в ВАЗ-2131 («Нива»), принадлежащий больнице Сосновского района, пишет 1obl.ru.

В результате столкновения пострадала пассажирка автомобиля медслужбы. После оказания помощи ей было назначено амбулаторное лечение. По словам водителя «пятнадцатой», он уснул за рулем и выехал на встречку.

В начале сентября в Челябинской области несовершеннолетний велосипедист пострадал в результате наезда машины скорой помощи. Ребенок был доставлен в больницу.